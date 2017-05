Il piano di protezione civile si presenta

Foto varie

Protezione civile vuol dire prevenzione, ma anche sapere come mettersi in gioco per aiutare il proprio territorio e chi ci abita, anche nei momenti di difficoltà.

Per questo è importante conoscere quali siano le regole che riguardano il proprio paese: sapere dove si trovano i punti di raccolta e di ricovero delle persone in caso di calamità, i rischi presenti, e anche i volontari pronti per fronteggiarli.

Ci sarà tutto questo nella serata organizzata dall’amministrazione comunale di Cuveglio in programma domani, venerdì 12 maggio al salone polivalente un incontro pubblico proprio per presentare il piano di emergenza.

All’incontro saranno presenti oltre che gli amministratori comunali – apre Giorgio Piccolo, sindaco di Cuveglio – anche i referenti della Comunità Montana Valli del Verbano per la protezione civile: Fabio Bardelli e Angelo Campoleoni.

L’appuntamento è per le 21.00.