Il punto sui playoff: per la Belfortese si fa dura

Le immagini dei dilettanti

I playoff dall’Eccellenza alla Seconda Categoria sono entrati nel vivo con le partite di andata giocate ieri, domenica 21 maggio. Verdetti finali in Terza Categoria invece, con Sumirago Boys e San Michele in festa.

ECCELLENZA – Trasferta ligure felice per il Pavia che vince 2-1 contro il Vado e mette un piede in Serie D. Le reti per i pavesi sono state firmate da Troiano e Franchini; per il Vado bel gol di Donaggio che lascia ai rossoblu ancora qualche speranza in vista del ritorno allo stadio “Pietro Fortunati”.

PROMOZIONE – Il Mariano Calcio, unico superstite del girone delle squadre varesine, si è aggiudicato in casa la prima partita 2-1 contro l’Alcione. Tutte nel secondo tempo le reti: doppio vantaggio gialloblu firmato Ababio-Giugliano e gol allo scadere di Mancosu per i milanesi. Il ritorno sarà a Milano, mercoledì 24 alle 20:30.

PRIMA CATEGORIA - Cade in casa la Belfortese nel match di Capolago. Il Cob 91 si aggiudica l’andata 1-0 con la rete di Pioggia al quarto d’ora della ripresa. Servirà un’impresa al team di mister Claudio Casaroli per ribaltare lo svantaggio nel match di ritorno a Cormano, mercoledì 24 alle 20:30.

SECONDA CATEGORIA – Pareggi casalinghi per entrambe le squadre della nostra provincia impegnate nell’andata degli spareggi. Il San Marco viene bloccato sullo 0-0 dai cremonesi del Persico Dosimo. Sarà quindi un match di fuoco a Persico, mercoledì 24 alle 20:30. Tra Casbeno e Almenno finisce 2-2. I bergamaschi a fine primo tempo sono sul 2-0 grazie alle reti di Cardullo e Alemanni, ma nella ripresa si fanno rimontare dai gol varesini di Bianchi e Fracasso. Il Casbeno sarà ospite ad Almenno per giocarsi il tutto per tutto domenica 28 alle ore 17.

TERZA CATEGORIA – Il Sumirago e il San Michele possono festeggiare la promozione. Nella finale del girone A i Boys Soccer passano in Seconda Categoria per il miglior piazzamento in classifica, dopo lo 0-0 di ieri contro il Lonate Pozzolo. Nel girone B, al centro sportivo di Calcinate del Pesce, il San Michele travolge nettamente il Varano 5-0 con le reti di Bartolomei, Camarda, Cova, Caturano e autogol di Herran.