Ghali e Gemello, appuntamenti a Varese Dischi

Ghali

Appuntamento alla negozio Varese Dischi con Ghali, nuovo fenomeno dell’hip pop italiano. Il rapper incontrerà i fan in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico intitolato “Album”ì, nella giornata di venerdì 2 giugno, alle 15.

Lunedì 29 maggio invece, alle 15, l’appuntamento è con Gemello che presenterà il nuovo disco intitolato “Indiana”.

Come per tutti gli eventi organizzati al negozio Varese Dischi, per accedere all’incontro è necessario acquistare il cd per avere il Pass. Le informazioni sulla pagina ufficiale di Varese Dischi o allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.