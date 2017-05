Il rock in versione unplugged. Sabato 20 maggio i Baraondacustica a La Tela

foto varie di eventi vari

Un viaggio unplugged nell’universo rock. Sono i Baraondacustica gli ospiti musicali de La Tela sabato 20 maggio. Sul palco dell’osteria sociale di Rescaldina (MI) il trio composto da Sandro Di Francesco, Marco Rapetti e Andrea Riva proporrà brani della tradizione rock americana e inglese rigorosamente in chiave acustica. Attivi sulla scena milanese e brianzola da oltre quattro anni, i Baraondacustica hanno confezionato un repertorio che spazia dai Beatles ai Pink Floyd passando da CSN&Y, Neil Young, Bon Jovi, 4 Non Blondes, Pearl Jam, Radiohead, Queen e Oasis. Ai classici abbinano brani anche meno conosciuti ma altrettanto affascinanti e coinvolgenti, tutti proposti in chiave originale e con arrangiamenti spesso sorprendenti.

Inizio alle 21.45; l’ingresso è libero.

I Baraondacustica sono: Sandro Di Francesco, in arte “master chef”, classe 1970, è un raffinato ed eclettico chitarrista che trova nelle sessioni acustiche la sua vera ragione d’essere. Con sei o dodici corde a disposizione, esprime in chiave acustica gli assoli dei principali gruppi rock che tutti sono abituati a sentire in versione elettrica.

Marco “time machine” Rapetti, classe 1964, è bassista, chitarrista, cantante, corista, music man a 360 gradi e non solo. Punto di riferimento della band, alla continua ricerca della cura dei dettagli, che eleva il livello qualitativo delle performance live.

Andrea “music man” Riva, classe 1973, oltre alla chitarra, ha una voce ruvida e potente per convogliare nel microfono l’espressività e l’emozione che solo il live acustico sa dare al proprio pubblico.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa ARCADIA insieme con altre associazioni del territorio. È diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/