Il Rugby Varese vuole fare lo sgambetto alla capolista

Si chiama Amatori Union Milano l’avversario che questa domenica sfiderà il Rugby Varese nell’ultima giornata della pool promozione del campionato di serie C 2016/2017.

I milanesi sono primi in classifica con un punto di vantaggio sui Lyons Piacenza. Le due squadre sono infatti in piena corsa verso la promozione in serie B e questo ultimo turno determinerà il vincitore del girone.

Mentre i Lyons saranno impegnati in trasferta a Rozzano, l’Union dovrà cercare la vittoria esterna sul “Levi” di Giubiano, un campo difficile per tutti e se anche il Varese non ha più nulla da chiedere a questa stagione, la voglia di battere la capolista milanese rimane molto alta.

Per puntare la terza vittoria consecutiva Varese potrà contare su alcuni giovani dall’under 18 come Comolli, Dal Sasso, Valcarenghi e Falcone che vengono da un buon campionato giocato nel girone Elite 2 in cui la giovanile biancorossa si è piazzata al terzo posto.

Ancora incerta invece la presenza di Gulisano e Stefano Sessarego, due punti fermi del Varese usciti malconci dalla sfida contro Formigine e ancora in dubbio per l’ultima partita in casa.

«Vogliamo chiudere il campionato con una vittoria davanti ai nostri tifosi – afferma coach Donoghue-. L’Union parte favorito ed è costretto a vincere per arrivare primo nel girone ma noi faremo la nostra partita. Abbiamo una buona squadra per domenica e tutti i mezzi per metterli in difficoltà, sta a noi».

Dopo un girone promozione difficile, Varese giocherà per prendersi una vittoria importante più per il morale che per la classifica, che ormai conta poco, ma uno sgambetto all’Union nell’ultima giornata avrebbe tutt’altro sapore per i biancorossi. Appuntamento quindi a questa domenica, 7 maggio, ore 15.30 per assistere all’ultimo atto di questa stagione del Varese.