Il secondo flash mob per le “strade pulite”

“Dimostra la tua indignazione verso chi sporca le strade!”.

Nell’evento lanciato da qualche ora su facebook è questo lo slogan scelto per la seconda edizione del flash mob in Valganna per sensibilizzare sul decoro delle strade, per insegnare cosa sono le strade pulite.

In questi mesi, da un anno a questa parte, il gruppo messo insieme da Damiano Marangoni, il “pulitore” della Valganna ha dato molti risultati: decine, centinaia di sacchi vengono raccolti dai mezzi della nettezza urbana che riconoscono il lavoro svolto dai volontari.

Dentro c’è di tutto. E non solo:la sorveglianza del territorio è stata molto importante per segnalare le “mini discariche” che periodicamente si formano da un giorno all’altro nelle zone isolate e meno battute.

Ma c’è tanto altro da fare. E visto che lapulizia incomincia dall’atteggiamento di ciascuno di noi nel non lasciare sporco, allora ecco che arriva il flash mob: tutti col cartello in mano per sensibilizzare gli automobilisti che passano sulla statale a comportarsi bene:mozzicone nel posacenere, carta della caramella in tasca, e così via.

«Sabato 10 giugno, per mezzora, ci distribuiamo con il nostro cartello ben in vista sulla statale 233 dalle Gallerie di Induno Olona a Ganna», scrive Marangoni, reduce dall’edizione dello scorso anno.

Martedì 6 giugno alle ore 21.00 ci sarà il ritrovo al prato Airolo di Ganna per la distribuzione dei cartelli e le indicazioni sul posizionamento.