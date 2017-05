Il sindaco si congratula con la Polizia

Davide Galimberti è ufficialmente da questa mattina il nuovo sindaco di Varese. La proclamazione, con stretta di mano al segretario generale, è avvenuta alle 11:30 di martedì 21 giugno al Salone Estense

Arrivano le congratulazioni del sindaco Galimberti alle Forze dell’Ordine per le operazioni antidroga condotte dalla Polizia in questi giorni

“Il mio ringraziamento e le mie congratulazioni alle Forze dell’ordine e gli uomini e le donne della Polizia di Stato che con grande professionalità hanno condotto una vasta operazione antidroga volta a far emergere e bloccare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Così il sindaco Davide Galimberti in merito alle importanti operazioni di polizia condotte in città. L’attività definita “Operazione Pollicino” ha permesso di far emergere la mappa e i responsabili dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

“Il presidio delle forze dell’ordine, in particolare nei quartieri di Varese, sta dando buoni risultati in fatto di sicurezza e controllo del territorio. Operazioni come questa consentono di migliorare il livello di sicurezza in città, soprattutto nei quartieri. Per questo motivo ho chiesto alle Forze dell’Ordine di aumentare il livello di attenzione anche nei confronti degli atti vandalismo che purtroppo ancora accadono”.