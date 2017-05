Il sindaco smorza: “Gregori? Decisione condivisa”

Il consigliere comunale Mauro Gregori lascia la lista civica Davide Galimberti sindaco ma rimane in maggioranza: crea un gruppo da solo, Varese Città Ideale, dopo aver scritto su facebook che il sindaco lo snobba. Galimberti esprime in un comunicato una grande soddisfazione. Il sindaco, in sostanza, afferma che la decisione alla fine è stata condivisa e che in questo modo il consigliere Gregori potrà esprimersi al meglio. Di seguito il comunicato.

Il commento del sindaco Galimberti sulla decisione del consigliere Gregori di formare un nuovo gruppo consigliare

“Usciamo dalla logica delle contese elettorali dello scorso anno e lavoriamo tutti insieme per il bene della città. Abbiamo ereditato una situazione molto difficile fatta di scelte mai realizzate e di limitata prospettiva. Stiamo lavorando, da diversi mesi, per cogliere tutte le opportunità, ridurre costi e sprechi e consentire allo stesso tempo di elevare la qualità dei servizi per i cittadini. Considero molto positivo il dialogo e le diverse sfumature di vedute quando però vi è come unico elemento l’interesse per la città. Tutti i contributi per rendere più efficiente l’azione di buon governo sono assolutamente graditi ed è per questo che apprezzo molto la decisione di Mauro Gregori, che abbiamo condiviso insieme, di creare un nuovo progetto che sia in grado di andare oltre gli schieramenti delle ultime elezioni e consenta anche a consiglieri dell’opposizione di collaborare per la città. Come si percepisce da molte singole iniziative, infatti, sono in tanti che hanno voglia di fare qualcosa per la città ed i quartieri con una Giunta che, al di la delle polemiche, sta realmente cambiando la città. L’auspicio è che in questo gruppo, a prescindere dalla denominazione, possano ritrovarsi altri che oggi sono all’opposizione”. Questo il commento del sindaco Davide Galimberti in merito alla decisione presa dal consigliere Mauro Gregori di formare un nuovo gruppo consigliare.