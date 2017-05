Il twirling conquista il podio in serie C

Twirling Buguggiate sul podio al Campionato Nazionale di serie C.

Tra sorrisi e lacrime di gioia mano sul cuore all’inno nazionale si è conclusa la trasferta di domenica a Torino.

Oro per Angelo, determinato e super nella sua categoria

Bronzo per il Team cadetti: hanno solo 10 anni e da 4 lavorano insieme per conquistare il massimo e ci sono riuscite.

Ottimi risultati per le ragazze finaliste freestyle con ottavo posto per Carlotta, 9′ posto per Giada e 10′ per Aurora, si sono confermate così le migliori della LombardiaGrandissime soddisfazioni per il nuovo team piccoline ottavo classificato al loro primo anno insieme.