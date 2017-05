Il Varese chiude con una vittoria a Vinovo. Ora palla alla società

Varese Calcio 1910

Finisce 2-1 in favore del Varese l’amichevole giocata oggi a Vinovo contro la formazione Primavera della Juventus.

In gol al 4′ del pt Gucci. Nella ripresa pareggio Juve al 17′ con Bogliacco. Al 23′ Piraccini sigla il 2-1. Tutto i giocatori della panchina in distinta sono entrati nel corso della ripresa.

Il segretario generale Marco Bof, al termine dalla gara, ha omaggiato l’ex biancorosso Gianluca Pessotto con un maglia personalizzata del Varese.

E’ terminata così la stagione 2016-2017 dei biancorossi, almeno sul campo. Da domani tutti liberi.

Sarà invece un’estate calda per quanto riguarda l’assetto societario, con la dirigenza del Varese che dovrà cercare di trovare un nuovo equilibrio. Passo essenziale in primo luogo per l’iscrizione al prossimo campionato – che sia Serie D o Lega Pro -, per poi evitare un’altra annata di turbolenze come è stata quella finita oggi.