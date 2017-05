Il Varese ringrazia Armocida e convoca il consiglio di amministrazione

Assemblea del Varese Calcio

Dopo l’addio di Giuseppe Armocida, il Varese Calcio deve far fronte a un altro addio nel consiglio di amministrazione. Ora per la dirigenza biancorossa è ora di sedersi al tavolo e capire quali devono essere le prossime mosse per affrontare il futuro.

Intanto la società con un comunicato saluta e ringrazia l’avvocato Armocida e conferma che il Cda rimane in carica e si riunirà nei prossimi giorni.

Questa la nota ufficiale