Il Varese si gioca la stagione contro il Gozzano

Varese - Gozzano 3-2

Sarà sicuramente l’ultima partita del Varese per questa stagione. Si spera che possa essere l’ultima in Serie D. Domenica 21 maggio (ore 16.00) i biancorossi affronteranno il Gozzano al “Franco Ossola” per la finale playoff del Girone A.

Mister Stefano Bettinelli dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-1-2. In porta Pissardo, protetto dalla linea difensiva formata da Luoni, Ferri e Viscomi. A centrocampo Talarico e Bonanni saranno sulle fasce, mentre in mezzo al fianco di Gazo sono in ballottaggio Benucci e Vingiano. Attacco con Rolando alle spalle di Piraccini e Scapini.

Il Gozzano è in uno stato di forma straordinario. Oltre ad avere vinto tutte le partite interne del girone di ritorno, compresa quella contro il Varese che ha definitivamente tagliato fuori i biancorossi dalla lotta al primo posto, arriva da 9 vittorie nelle ultime undici partite. In semifinale ha sconfitto il Borgosesia 3-1 a domicilio, confermando quanto di buono fatto nel finale di campionato.

Il Varese, che ha finito il campionato al secondo posto, potrebbe accontentarsi di un pareggio per entrare nella graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Se la gara dovesse essere in parità al termine dei 90’, si giocheranno i supplementari. Se l’equilibro permarrà anche al 120’, saranno i biancorossi a esultare.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #varesegozzano via Instagram e Twitter.