Il Varese Triathlon vince la classifica a squadre all’Ironman di Barcellona

Varese Triathlon in festa a Barcellona

C’è un gruppo di appassionati in festa per il risultato della propria società a livello internazionale. Parliamo del Varese Triathlon, uno dei club della provincia che sono sorti negli anni scorsi per praticare una disciplina tanto faticosa quanto affascinante.

Galleria fotografica Varese Triathlon in festa a Barcellona 4 di 11

Domenica 21 maggio, a Barcellona, la squadra bianconera è stata capace di salire sul podio al termine dell’Ironman 70.3 organizzato e disputato proprio nella città catalana. Il Varese Triathlon ha infatti vinto la classifica per società della “Divisione V”: per non penalizzare i team con pochi iscritti è stato creato il programma “Ironman Triclub Program” secondo il quale le squadre sono inserite in una Divisione e partecipa a quella classifica specifica. Ogni graduatoria è “a punti”, quindi il club bosino è risultato il più bravo nella propria fascia numerica.

Il “70.3” è una prova composta da 1,9 chilometri a nuoto, 90 in bicicletta da una mezza maratona podistica (21,2 chilometri), il tutto con un dislivello positivo di 1.300 metri nel ciclismo e con un tratto a piedi particolarmente nervoso e assolato.

Vale la pena ricordare che il circuito Ironman è la massima espressione del triathlon: le gare sono di respiro internazionale e vedono al via circa 2.500 partecipanti tra i quali molti dei migliori specialisti. Non a caso la prova di Barcellona è stata vinta dal campione del mondo Jan Frodeno.

Ma torniamo al Varese Triathlon che, come detto, ha vinto la classifica della Division V totalizzando 26.467 punti e superando nell’ordine gli spagnoli del Fasttriathlon (17.338) e gli olandesi del Triathlonteam FysioStofberg (16.282).

Il migliore dei varesini è stato Mattia Luciano, 180° assoluto e 33° della propria categoria: per lui un tempo complessivo di 5 ore 08’11”. Alle sue spalle, tra i portacolori del VaTri, Antonio Astorino (196° in 5h10’36”) e Ivan Negrato (257° in 5h16’06”). Ma la soddisfazione maggiore è stata quella di veder transitare al traguardo tutti gli iscritti della società bianconera, risultato eccellente per la squadra (anche perché significa che la preparazione è stata ottima) e niente affatto scontato.

LA SQUADRA

A Barcellona hanno gareggiato per il Varese Triathlon: Antonio Astorino, Luca Bertoni, Andrea Calvi, Christian Cosma, Luciano Cosmai, Stefano Ghiringhelli, Simone Gibboni, Marco Giudice, Luigi Guadagnolo, Stefano Lorenzin, Luca Grillo, Mattia Luciano, Marco Mattana, Ivan Negrato, Andrea Veneziano, Elena Villani. Quest’ultima è anche il presidente della società.