Il vicesindaco Vanzulli plaude alle volontarie premiate da Cesvov

Le volontarie Auser Silvana Beretta e Lina Elli hanno ricevuto, nel weekend al Municipio di Varese, il “Sole d’oro” 2017”. Il premio “Giovani nel volontariato” è andato invece a Luana Lo Monaco attivista del Givis cittadino. Un riconoscimento decisamente “rosa” quello arrivato alla città di Saronno da Cesvov.

“Come ho sempre detto i volontari sono una grande ricchezza, una risorsa per gli altri – commenta il vice sindaco Pierangela Vanzulli presente alla manifestazione in rappresentanza del Comune – anche per gli Enti come i Comuni che si appoggiano spesso alle associazioni per poter dare e fare di più e sempre meglio. Fare del bene fa bene sia a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo fa. Queste persone donano ore della loro vita, il bene più grande, per gli altri, a volte per degli sconosciuti, senza riserve, senza pretendere o aspettarsi nulla in cambio, ma solo mossi da quel desiderio, quel bisogno che hanno dentro di aiutare. Sono persone che spesso arrivano dove i più si fermano, a contatto con le miserie umane ed il dolore”.

E ancora: “Il dolore, una parola che già a pronunciarla mette a disagio fa paura, molti lo fuggono, invece queste persone – e mi riferisco ai volontari che si occupano del terzo settore quello del sociale – sono là, e arrivano proprio dove molti non resistono. Là dove ci sono malattie, incidenti, dove sia il corpo che l’anima sono messi a dura prova. Tutti cercano la gioia, inseguono il divertimento, invece loro no… Loro sono al capezzale di chi soffre nel tentativo di dare conforto, con gesti, con parole, a volte con la semplice presenza ed un sorriso. Meritano tutto il nostro rispetto ed il nostro grazie”.