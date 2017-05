Il weekend al Circolo Gagarin

La stagione concertistica del Circolo Gagarin è terminata: il palco di via Galvani ha visto circa 50 giorni di musica suonata, per un totale di più di 80 band passate da noi.

Programmazione in esaurimento e chiusura estiva imminente quindi, ma c’è ancora davanti qualche weekend e non mancano appuntamenti importanti. Per esempio, venerdì sera, il socio storico Paolo Gamerro presenta il suo nuovo libro. Lunedì sera, invece, ultimo appuntamento stagionale con Domesticity. Ecco il programma integrale del weekend

VENERDI’ 26 MAGGIO – h. 21:00

libri e storie

PAOLO GAMERRO presenta Sbiadire, il suo nuovo libro

Uno scrittore attende la pubblicazione della sua prima opera sostando nei meandri dei social network, di una Milano grottesca, di una follia contemporanea e dilagante. “Lo stile sembra un omaggio a Bret Easton Ellis, un Ellis italiano ma sempre perso nel glam e nello psycho milanese, con una prima persona che soffoca volutamente tutti gli altri personaggi fino a trasformarli in macchiette, dato che il narcisismo contemporaneo inghiotte l’alterità in un imbuto senza fondo. Ma è proprio da questo aspetto che si evince il carattere parodistico della realtà descritta dall’ottimo Gamerro che rende questo romanzo breve un’invettiva tanto simpatica quanto nera.” (da ilmondooniente.com)

SABATO 27 e DOMENICA 28 MAGGIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 a notte