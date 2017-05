Iman Boulahrajane, una “nuova italiana” candidata nel paese di Umberto Bossi

Imen Boulahrajane

Si definisce «figlia di due paesi che amo follemente, Italia e Marocco». Iman Boulahrajane ha 23 anni (li compirà a ottobre) e si candida nelle file del Pd a Cassano Magnago, a sostegno dell’aspirante sindaco Mimmo Mottura. Non un posto qualsiasi: «nel comune di Umberto Bossi» fa notare lei nel post con cui annuncia la candidatura. Anche se qui alla Lega è all’opposizione da cinque anni, la sua candidatura diventa un po’ anche un simbolo.

Attenzione: Boulahrajane non è un simbolo, inserita in lista per rappresentare i “nuovi italiani” nati da genitori stranieri ma cresciuti da sempre in Italia. La 23enne (nata a Tradate) è una militante convinta nelle file dei Giovani Democratici, di cui è vicesegretario provinciale. È nota anche per la passione con cui rappresenta i “nuovi italiani” anche nelle trasmissioni più infuocate (definisce con ironia “amica” Daniela Santanchè, con cui si è confrontata in modo animato). È grande fan di Matteo Renzi e di recente ha partecipato alla manifestazione “in blu” del 25 aprile, quella dei «nativi europei».



Nel post di presentazione della candidatura sul suo profilo Facebook prosegue raccontando cosa significa essere nata e cresciuta in Italia: