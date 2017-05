Immigrazione, controlli a tappeto in Stazione Centrale

Controlli a tappeto in Stazione Centrale a Milano. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, sono stati perquisiti e controllati numerosi stranieri che bivaccano all’interno e all’esterno della zona di piazzale Duca D’Aosta.

Alcune persone sono state caricate sui bus della polizia e portati in Questura per accertamenti (un centinaio circa i fermati), altri son fuggiti prima dell’arrivo degli agenti, arrivati in forze e in assetto antisommossa.

È anche stato chiuso l’accesso alla linea M1 della metropolitana. A coordinare l’operazione il commissariato Garibaldi-Venezia, con i reparti Mobile, Scientifica e Ufficio immigrazione, unità cinofili e a cavallo. Sul posto è arrivato anche il segretario leghista Matteo Salvini. Solo una settimana fa, venerdì 21 aprile, un nutrito gruppo di immigrati aveva accerchiato e minacciato alcuni militari e carabinieri impegnati nell’operazione «Strade sicure» proprio davanti alla Stazione Centrale di Milano.