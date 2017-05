In 830 all’Athlon Run: vince Marco Brambilla

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Gara da record per il Piede d’Oro 2017: a Castiglione Olona sono stati ben 830 i concorrenti della 11a Athlon Run, suddivisi tra il percorso lungo da 10 chilometri, il breve e il minigiro per i bambini. (Nell’immagine il via – Foto Canziani)

A chiudere davanti a tutti sul traguardo del Parco Monteruzzo è stato Marco Brambilla: il portacolori dell’Atletica Palzola ha terminato la prova in 34’28” e ha preceduto di 15″ Giuseppe Bollini del Circuito Running. Terzo posto in 34’48” per il casoratese Simone Zandri che è così salito sul terzo gradino del podio precedendo Daniele Ravelli (Runners Varese) e Mattia Luciano (Varese Triathlon).

In campo femminile ennesima vittoria in 38’50” di Sabina Ambrosetti, capace di respingere le controffensive di Eugenia Vasconi (Team Di-Bi) ed Elena Soffia (Cassano Magnago), altre due grandi protagoniste delle gare del Piede d’Oro. Giù dal podio Fiammetta Quadrelli (Arcisate) e Caterina Fornasa (Verbano).

Dopo l’appuntamento di Castiglione, il circuito podistico varesotto farà tappa a Cassano Magnago dove, domenica 21 maggio, è in programma la 17a “Maratonando per Cassano”.