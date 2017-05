In auto senza seggiolino, muore bimba di 14 mesi

Foto varie

Cantù ore 23.45 di ieri, martedì 2 maggio.

Due auto si scontrano in un incidente frontale lungo viale Italia. Su uno dei due veicoli il solo conducente, sull’altro tre persone: madre, padre e bimba di 14 mesi, tutti senza cintura.

Il bilancio è pesantissimo: la bimba viene sbalzata e per le lesioni subite va in arresto cardiaco e muore in pronto soccorso al Sant’Anna di Como. I genitori risultano solo contusi. Incolume il conducente dell’altro veicolo.