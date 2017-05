In bici con tutta la famiglie nella giornata di Bimbimbici

Bimbimbici Cardano al Campo edizione 2016

Nella giornata nazionale di Bimbimbici, Cardano al Campo e Casorate Sempione propongono anche quest’anno una biciclettata per famiglie. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge più di duecento partecipanti tra i due paesi e che si svolgerà domenica 14 maggio.

Un giro per le vie delle città e nella brughiera nel rispetto del codice della strada e con la collaborazione della Protezione Civile, Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Amicinbici Fiab Cardano (a cui va un sincero ringraziamento per il supporto nel grande lavoro di coordinamento e organizzazione).

Il ritrovo sarà in piazza Mazzini alle ore 14.15, successivo incontro in via Giovanni XXIII con i ciclisti Casoratesi e percorso tra le vie e i boschi di Cardano.

Arrivo alle ore 16 presso il Parco Usuelli con merenda per i bimbi grazie a Pasticceria Ore7.

Evento inserito anche nella Rassegna TERRA ARTE E RADICI – Monumenti a porte aperte.