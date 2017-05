In manette lo spacciatore col cane

Lite a bottigliate alla stazione elle Ferrovie Nord. Nel centro di accoglienza di via dei Mille gli ospiti si autogestiscono

Poteva sembrare un normale cittadino impegnato in una passeggiata domenicale con il cane nel parcheggio della stazione ferroviaria delle Ferrovie Nord ma in tasca aveva 35 grammi di hashish divisi in dosi, pronte per lo spaccio e nascoste nelle mutande .

Un 23enne pregiudicato è stato sorpreso dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio a seguito di un normale controllo in una zona che, ultimamente, è diventata una vera e propria piazza di spaccio (leggi qui e qui).

Erano le 10 circa di ieri 7 maggio quando la pattuglia, in via Monti, ha intercettato il soggetto già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti, che passeggiava tranquillamente con il cane al guinzaglio.

I poliziotti hanno comunque deciso di controllarlo e in effetti, nascosti nella biancheria intima, hanno trovato circa 35 grammi di hashish in parte già suddiviso in dosi confezionate in involucri con l’indicazione del rispettivo peso, evidentemente pronte per essere vendute.

La successiva perquisizione dell’abitazione a Busto ha fatto recuperare altro “fumo”, per circa 20 grammi, e un bilancino di precisione. Il ventitreenne è stato arrestato d’intesa con il PM di turno per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.