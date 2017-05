In mille alla prima giornata varesina per la legalizzazione della canapa

Varese Prealphemp street parade 2017

Passate l’euforia della festa e la stanchezza del giorno dopo, gli organizzatori della prima marcia antiproibizionista che si è svolta a Varese domenica pomeriggio, sono soddisfatti per come è andata la manifestazione.

Galleria fotografica Legalize 2017 4 di 11

Tra il pomeriggio e la serata sono passate dalla prima edizione di “Prealphemp street parade” almeno un migliaio di persone e tutto si è svolto tranquillamente, senza incidenti di percorso e con una certa curiosità da parte della città.

“Ci riteniamo totalmente soddisfatti della nostra iniziativa – spiegano i rappresentanti del collettivo di associazioni giovanili che ha organizzato la parata – abbiamo avuto una risposta positiva dalla città, informato la cittadinanza e fatto ballare centinaia di ragazzi e ragazze per più di otto ore di seguito. Non ci sono stati danni a cose o persone, abbiamo pulito sia durante il percorso che in Piazzale Kennedy, non si sono registrati disagi importanti per la circolazione e c’è stata una forte collaborazione con le forze dell’ordine che hanno presidiato tutto il tempo. La buona riuscita dell’evento è dovuta soprattutto alla coesione delle persone e degli organizzatori che hanno a cuore il tema riuscendo a gestire il tutto evitando ogni tipo di rischio”.

Gli organizzatori hanno puntato molto sulla parte informativa, e ogni carro della parata era dedicato a un tema: “Ogni carro ha avuto un ruolo importante nella parata perché abbiamo voluto portare in piazza diverse tematiche legate alla Cannabis, dagli aspetti terapeutici a quelli alimentari, dall’aspetto industriale-economico al tema dell’autoproduzione. Abbiamo cercato tutti insieme di informare il più possibile quanti hanno partecipato e assistito alla parata, spiegando il perché dell’iniziativa e cosa vorremmo in futuro: una liberalizzazione che sia interamente equa e condivisa della canapa”.

Le iniziative continueranno: “Continueremo a discutere di cannabis insieme ad altri relatori esperti il 9 giugno al circolo Arci di Varese, insieme all’associazione Antigone e all’Unione degli Studenti”.