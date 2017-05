In mille per incontrare Danilo Gallinari

Oltre mille persone in fila per incontrare il loro idolo del basket Danilo Gallinari, giocatore in forze nell’Nba e che presto giocherà anche nella nazionale italiana. “Gallo”, come lo chiamano i fan, è stato ospite della “The Boga foundation” nella serata di sabato 27 maggio, nell’ambito degli incontri organizzati come “Arte e sport”. Dopo l’incontro organizzato con Bebe Vio a marzo, un’altra grande star dello sport internazionale ha fatto quindi tappa a Tradate.

Gallinari ha prima risposto alle domande dei giornalisti, sulla sua vita sportiva, sul suo rapporti con l’arte, sul fatto che, sedesse tornare a giocare in Italia «giocherò solo a Milano e da nessun’altra parte». Simpatico e sempre sicuro di sé, Danilo ha scoperto una scultura a lui dedicata e realizzata dai fratelli Boga nell’ambito della linea “Homini”. Inoltre, prima di firmare oltre 1.500 autografi, ha indossato anche gli occhiali di Gandhi, simbolo di pace e che fanno parte di un altro progetto benefico della “The Boga Foundation”.

Qui la registrazione della diretta dell’incontro con Danilo Gallinari: