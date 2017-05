In Movimento per Cassano schiera i suoi per Mimmo Mottura

La lista civica In Movimento Per Cassano schiera la sua squadra a sostegno del candidato sindaco Mimmo Mottura.

“Una lista di giovani, professionisti e imprenditori, una lista nata per creare un’alternativa alle attuali forze politiche di Cassano Magnago”.

“La sala nonostante il maltempo era gremita, alcune persone erano in piedi, c’erano le forze politiche avversarie di Poliseno e Battistella ad ascoltare i motivi che ci hanno portato a candidarci sostenendo Mimmo Mottura sindaco. Un programma chiaro mirato all’aiuto delle famiglie, all’attenzione ai giovani, al rilancio delle attività produttive cassanesi, alla reale e convinta partecipazione dei cittadini nell’ascolto, nel coinvolgimento e nelle scelte”.

Tra le idee, anche quella di attivare le consulte rionali, di rilanciare le consulte tematiche e di portare anche a Cassano il bilancio etico e sociale, uno strumento accessibile a ogni cittadino.

Dopo la presentazione della lista, il 24 maggio toccherà alla coalizione e al candidato sindaco Mottura, con un incontro a Villa Oliva.

Tutti i nomi: Massimo Silvi; Marika Pinton; Valerio Bevelacqua; Serafina Bianculli; Fortunato Tripodi; Carolina detta Adele Cammareri; Fabio Ciovati; Giuseppina Verga; Gabriella Lucia Glosa; Andrea Gangi; Marinella Melis; Domenico Cresci; Nadia Fagnani; Calogero detto Lillo Bevelacqua; Rocco Andrisani; Erika Pennella