In piazza il 2016 dell’amministrazione Fagioli

Claudio Sala, Lega Nord

La sezione di Saronno della Lega Nord organizza un gazebo, Sabato 13 Maggio a partire dalle ore 15:00, nella consueta cornice di Piazza Volontari del Sangue.

«Un gazebo atto a promuovere e fare il resoconto dell’attività svolta nel 2016 dall’amministrazione a guida Fagioli – spiega Claudio Sala, segretario cittadino Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania -. Saranno presenti diversi consiglieri comunali per raccogliere segnalazioni e dare ascolto ai cittadini. Continuerà anche la campagna tesseramento 2017 ed inoltre, per tutte le mamme che si fermeranno a salutarci, ci sarà un omaggio per celebrare la festa della Mamma e ricordare l’importanza della famiglia tradizionale, all’interno della quale la mamma rappresenta il collante ed il fulcro».