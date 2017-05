In riva al lago è tempo di festa con la Gido Onlus

Quattro giorni di musica, intrattenimento per grandi e piccini e buona cucina ad Angera. Si aprirà domani, giovedì 1 giugno l’undicesima edizione della Festa al lago, iniziativa promossa dall’associazione Gido, Massimiliano Mobiglia Onlus.

La tensostruttra di piazza Garibaldi aprirà al pubblico a partire dalle 18.30 di giovedì. Per tutta la durata della festa, fino a domenica 4 giugno, a pranzo e a cena sarà attivo un ricco stand gastronomico e tutte le sere è in programma musica con esibizioni dal vivo (guarda il programma completo)

Tra le iniziative da segnalare ricordiamo per sabato, l’appuntamento per i più piccoli con i pony del centro ippico Aquilante – Roccolo (dalle ore 14). Nella serata (dalle 20) sarà possibile seguire la finale di Champions League grazie al maxischermo allestito per l’occasione.

Anche domenica bambini protagonisti grazie all’intrattenimento a cura dei Pagliacci del cuore e l’Ambulanzaclown (dalle 11). Alle 15 inoltre è in programma lo spettacolo di magia del Clown Il Pimpa, dell’associazione “Per far sorridere il cielo”.

Sempre domenica, alle 17.30, si terrà lo spettacolo di ginnastica acrobatica dei Truzzi Volanti.

Come ogni anno, il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza.