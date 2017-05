Il volume è stato scritto dai ragazzi del Don Milani, con racconti liberamente ispirati alla loro esperienza di vita quotidiana in una scuola superiore

In tantissimi per la presentazione del libro “Selfie da noi”, scritto dai ragazzi del Don Milani, con racconti liberamente ispirati alla loro esperienza di vita quotidiana in una scuola superiore. Un volume che è nato dall’iniziativa di “Gemma Edizioni”, la casa editrice che ha ideato la Collana “Selfie di Noi”, un progetto rivolto alle scuole italiane con l’intento di far avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo della lettura attraverso la scrittura. La presentazione è avvenuto alla biblioteca Frera sabato 13 maggio, di fronte a decine di persone.

Galleria fotografica In tantissimi in Frera per il libro "Selfie da noi" 4 di 11

Il Don Milani, nell’ambito dell’ attività di alternanza Scuola-lavoro, ha accolto questo invito e i ragazzi, supportati dai loro docenti e dagli esperti di Gemma Edizioni, hanno curato ogni fase della realizzazione: dalla stesura dei racconti, selezionati attraverso un concorso di scrittura creativa rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, all’editing e alle illustrazioni; dall’impaginazione al marketing. Un lavoro complesso ma gratificante che ha coinvolto alunni di tutti gli indirizzi del “Don Milani” con il coordinamento entusiasta della professoressa Saveria Tripodi.

Sabato scorso la presentazione, alla presenza del Dirigente Scolastico, Vincenzo Mita, e della fondatrice della casa editrice, Gemma Gemmiti, verrà presentato ufficialmente il volume “SELFIE DI NOI”; saranno illustrati la genesi e lo sviluppo del progetto; gli studenti protagonisti avranno modo di spiegare al pubblico come hanno vissuto questa bella esperienza e per coloro che decideranno di acquistare il libro sarà la piacevole scoperta di un modo nuovo di raccontare la scuola.