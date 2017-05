In vacanza coi corsi della biblioteca

busto arsizio varie

Sabato 27 maggio è la data ultima per pagare le quote per partecipare ai corsi di Castellanza in Vacanza, l’iniziativa rivolta ai ragazzi dai 12 ai 16 anni organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza in collaborazione con la Biblioteca Civica.

Entro sabato 27 maggio è possibile iscriversi ad un programma di corsi per il tempo libero, che saranno organizzati nei mesi di giugno e luglio, pensati per stimolare la creatività dei ragazzi.

Differenti le proposte per i ragazzi dalla creatività pura alle danze, dalla scrittura agli scacchi:

La t-shirt come piace a me: 13-20-27 giugno , 10.00-12.00 Costo: € 15,00 (portare una T-shirt bianca o di colore chiaro)

Scacco matto: lezioni di scacchi per principianti 13-15-20-22-27-29 giugno e 4 luglio, 15.00-16.30 /17.00 – 18.30 Costo: € 36,00 11- 13- 18-20-25-27 luglio, 15.00-16.30 / 17.00 – 18.30 Costo: € 27,00

Acquarello creativo 14-16-21 giugno, 14.30 – 16.30 Costo: € 18,00 (materiale a carico degli iscritti)

Costruire i mandala con i fogli di legno: 14-16-21-23 giugno, 10.00 -12.30 Costo: € 30,00 (materiale incluso) 12 e 13 luglio, 10.00 -12.30 Costo: € 15,00 (materiale incluso)

Danza banghra-Bollywood a ritmo di danze indiane: 15-22-29 giugno e 6 luglio, 10.30 – 12.00 Costo: € 15,00

Acquarello con colori naturali: 23 e 28 giugno, 14.30 – 16.30 Costo: € 12,00 (materiale incluso)

Il mio diario dell’estate: utile in viaggio ma divertente anche in città ricordi, biglietti, foto, segreti…metti ogni cosa al posto giusto! 28-30 giugno , 5-7 luglio, 10.00 -12.00 Costo: € 20,00

Let’s sing: Minicorso di musica d’insieme per cantanti In collaborazione con l’Accademia Scuola di Musica “Città di Castellanza” – Coordinatrice Fiorella Zito 30 giugno, 5-7-12-14 luglio, 14.30-16.30 Costo: € 30,00

Crea la tua tazza con la creta: 4 – 11-18-25 luglio , ore 10-12 Costo: € 20,00 (materiale incluso)

Il baule dei ricordi con il mio decoupage: 14 luglio, 10.00-12.00; -19-26 luglio, 15.00 -17.00 Costo: spese per il materiale

Murales, vietato scrivere sui muri: 19-20-21-26-27-28 luglio , 10.00 -12.00 Costo: spese per il materiale

Iscrizioni entro sabato 27 maggio presso la Biblioteca Civica dove devono essere pagate anche le quote per le iscrizioni.

Per informazioni contattare la Biblioteca Civica – Tel. 0331.503696 – e-mail: biblioteca@comune.castelalnza.va.it – www.comune.castellanza.va.it - https://www.facebook.com/bibliotecacastellanza