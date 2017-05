Incendio distrugge un’intera abitazione

La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco dopo le 04.00 a Brusino Arsizio è scoppiato un incendio in una casa unifamiliare. Le fiamme hanno distrutto completamente l’abitazione. Sul posto per le operazioni di spegnimento i Pompieri di Mendrisio. L’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause del rogo, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata come non vi è stato pericolo per le abitazioni circostanti. È intervenuta l’ambulanza del SAM di Mendrisio per il controllo di due bambini che stavano dormendo all’interno della casa. Ha coadiuvato all’intervento anche una pattuglia della Polizia della città di Mendrisio.