Incidente in A-8, code

Traffico al rallentatore sull’Autolaghi tra Varese e Gazzada nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale.

Lo scontro fra due veicoli è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi, 17 maggio, prima dell’uscita di Buguggiate in direzione Milano. Le persone rimaste coinvolte sono due, ferite in maniera non grave.

Pesanti le ripercussioni sul traffico rimasto pesantemente congestionato, con code e forti rallentamenti. Sul posto ha operato 118 e vigili del fuoco.