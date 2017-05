Incidente in autostrada, ferito gravemente un motociclista

croce verde lugano ambulanza

(immagine di repertorio)

Grave incidente della strada nel Luganese oggi, poco dopo le 15, sull’autostrada A2 in direzione sud.

Un motociclista 34enne domiciliato nel Canton Ticino, giunto all’interno della galleria San Salvatore, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è entrato in collisione sulla corsia di sorpasso con un’autovettura guidata da una 42enne domiciliata nel Luganese.

Sul posto, i soccorritori Croce verde di Lugano che, dopo aver prestato i primi soccorsi al centauro lo hanno portato in ambulanza all’ospedale. Il 34enne ha riportato gravi ferite. Illesa la conducente dell’auto.

Sul posto oltre alla Polizia cantonale sono intervenuti agenti della Polizia città di Lugano.