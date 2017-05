Incidente in scooter, ferito 63enne

incidente Ronchi Gallarate

Un uomo di 63 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in Largo Prinetti Castelletti, a Gallarate, quartiere Ronchi.

È successo appena dopo le 16, all’incrocio in cima alla salita di via Padre Lega (una intersezione con conformazione particolare). L’uomo era in sella ad uno scooterone, avrebbe perso il controllo del mezzo. È stato soccorso dal 118 intervenuto in codice rosso con ambulanza e automedica: stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo (ferito ma non in pericolo di vita) all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate.

Sul posto è intervenuto anche la Polizia Locale di Gallarate, per i necessari rilievi. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.