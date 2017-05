Incidente in tangenziale, traffico e code

Un motociclista di 42 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, 22 maggio lungo la tangenziale di Varese attorno alle 11.30.

Il sinistro è avvenuto nei pressi delle gallerie che portano al grande svincolo di viale Belforte.

Sul posto è presente una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito, e dalle prime informazioni non risulterebbero altri feriti, oltre ad automedica e ambulanza che sta operando in codice rosso.

Il traffico è fortemente congestionato: ci sono code e rallentamenti.

(articolo aggiornato alle ore 12.45 di lunedì 22 maggio)