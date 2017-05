Incidente sul lavoro nel cantiere della stazione

Incidente questa mattina, venerdì 8 maggio, nel cantiere della nuova stazione di Arcisate. Un uomo di 46 anni è precipitato nello scavo in corso, riportando un trauma cranico.

All’arrivo del medico del 118 e dei soccorritori in ambulanza, il lavoratore era cosciente. È stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo per accertamenti.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, i tecnici dell’ATS Insubria e i carabinieri di Varese