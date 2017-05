Incidente sulla statale, traffico in tilt

Foto varie

Brutto incidente questa mattina, 10 maggio, attorno alle 8 sulla strada statale 394 della Valcuvia all’altezza di Rancio.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Luino due veicoli – auto e moto – si sono scontrati sembra nel tratto di strada in prossimità di alcune curve.

A terra è rimasta una persona soccorsa da un’ambulanza e da un’automedica.

Completamente bloccato il traffico sulla statale, che ancora fino dopo le 9 era pressoché fermo.

Il ferito, un uomo di 33 anni, è finito in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.