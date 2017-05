Incidente sullo stradone tra Besozzo e Gemonio

Foto varie

Incidente stradale a Besozzo, sulla Statale 629 verso Gemonio, in località Beverina.

Il veicolo coinvolto è un camion della Econord, che trasporta un container. La strada risulta transitabile, a senso alternato.

Il 118 è intervenuto in codice rosso con elisoccorso e ambulanza, con il supporto anche dei vigili del fuoco: l’autista ferito, di 53 anni, è stato trasferito in ospedale in codice giallo, con ferite serie ma non in pericolo di vita.

(foto inviata da un lettore)