Affettività e sessualità: tutto troppo presto?

Adolescenza generiche

Si chiude con un incontro su temi delicati come la sessualità e l’educazione all’affettività, il ciclo “Genitori a tempo pieno” organizzato a Lavena Ponte Tresa dall’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con l’associazione Amici dell’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa e InForm@DSALuino onlus.

Giovedì 11 maggio, alle 20.45 nella Sala Polivalente, il dottor Alberto Pellai sarà l’ospite del terzo incontro intitolato “Tutto troppo presto”.

Medico psicoterapeuta e scrittore,il dottor Pellai fornirò a genitori ed educatori alcuni strumenti per capire i messaggi dei più giovani e per comprendere i segnali che possono evidenziare comportamenti a rischio in adolescenti immersi in un tempo dove tutto sembra accadere troppo presto.

L’incontro è aperto a tutti.