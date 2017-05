Superammortamento e Industry 4.0, tutto quello che bisogna sapere

Giovedì 25 maggio alle 14 e 30 all’università Liuc di Castellanza si terrà l’incontro “Industry 4.0: superammortamento e iperammortamento“. Il tema è di stretta attualità considerato che la legge di Bilancio 2017 ha ampliato le opportunità di misure agevolative fiscali per le aziende che investono in beni strumentali e in tecnologie innovative della quarta rivoluzione industriale (Industry 4.0). Si tratta di maggiori quote di ammortamento di beni strumentali (150%) e delle immateriali (140%): l’obiettivo è favorire gli investimenti in nuove tecnologie per aumentare la competitività internazionale. Sebbene apparentemente semplice, il meccanismo ha richiesto un intervento specifico della Agenzia e del Mef (ministero dell’economia e finanza) riguardo alle caratteristiche di alta tecnologia degli investimenti agevolabili (con l’utilizzo di termini molto tecnici inusuali per le normative fiscali) nell’ottica Internet delle Cose (IoT). È necessario quindi un approccio multidiscilpinare per evitare di incorrere in possibili “trappole”.

Sono previsti gli interventi di Alessandro Trojan, partner Kpmg advisory, che tratterà il tema relativo al “Percorso verso l’Industry 4.0″ (Il team Kpmg ha seguito uno dei primissimi progetti integrati di “Industry 4.0” presso il nuovo Plant di Lamborghini); Paola Castiglioni, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio; Giuseppe Zizzo professore ordinario di diritto tributario presso la Scuola di Diritto dell’Università Carlo Cattaneo – Liuc, tratterà il tema delle “Misure fiscali per l’innovazione: un quadro”; Rodolfo Valacca, dottore commercialista dell’Ordine di Busto Arsizio, parlerà del “Super ammortamento e la proroga dei termini”; Sabrina Ermoli, dottore commercialista dell’Ordine di Busto Arsizio, affronterà il tema del “Super ammortamento per i professionisti e le imprese minori”; Paolo Dragone, studio tributario associato – Verona, parlera delle “Peculiarità dell’iper ammortamento e del super ammortamento dei beni immateriali”.