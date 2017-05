Ingranaggi sparsi sulla strada: danneggiate 4 auto

Quattro auto danneggiate, due arterie chiuse al traffico per qualche ora e tanto lavoro per la polizia locale e per gli operai comunali è questo il bilancio del misterioso vandalismo avvenuto venerdì sera in via Don Sturzo e via Ungaretti.

Tutto è iniziato intono alle 19 quando alla centrale operativa della polizia locale è arrivata una richiesta d’aiuto da via Don Sturzo. Quattro automobilisti in diversi punti dell’arteria si erano ritrovati con i pneumatici a terra. Arrivati sul posti i vigili hanno scoperto che qualcuno aveva gettato migliaia di piccoli ingranaggi in tre punti diversi della via.

E’ stata chiusa la strada e i tecnici comunali hanno provveduto a pulire. Secondo allarme alle 21,30 quando una vettura si è trovata con le gomme tagliate in via Ungaretti anche qui sono stati trovati migliaia di ingranaggi meccanici. Sulla vicenda indaga la polizia locale per il momento, visto che i pezzi sono stati trovati in punti diversi in orari diversi, si esclude che possa trattarsi di una perdita di carico.

Sabato mattina Econord ha realizzato un intervento di pulizia approfondito per evitare che restassero delle componenti che essendo, molto affilati sono un pericolo per i pneumatici.