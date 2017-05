Inquinamento del Ceresio, la Provincia replica all’assessore Brianza

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016. Valerio Mariani del Pd

«Nell’accogliere con soddisfazione l’accordo raggiunto tra Canton Ticino, Regione e Provincia per l’intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione delle acque del Ceresio, devo però anche sottolineare con stupore la disinformazione con la quale l’assessore Francesca Brianza ha dato la notizia».

Lo ha dichiarato oggi il Consigliere provinciale Valerio Mariani rispondendo alle affermazioni dell’assessore regionale Francesca Brianza sul ruolo della Provincia di Varese negli accordi che hanno portato allo stanziamento di un milione di euro per il risanamento degli impianti di depurazione che insistono sul Ceresio.

«L’assessore Brianza dovrebbe sapere, o forse finge di non sapere per voler cavalcare la questione, che questo risultato è stato raggiunto grazie al progetto predisposto dai Comuni del Ceresio con il coordinamento del nuovo gestore idrico provinciale Alfa srl – ha detto Mariani – La mia sorpresa raddoppia se penso che stiamo parlando di un assessore del nostro territorio e che quindi dovrebbe ben conoscere lo stato delle cose riguardo al gestore idrico e a quanto l’amministrazione Vincenzi ha fatto, dal momento che, quando lei era assessore a Villa Reaclcati l’intera partita legata all’acqua è rimasta per anni nelle secche amministrative».

«Voglio concludere con un sincero ringraziamento a tutti i Comuni del Ceresio che hanno collaborato con la Provincia per raggiungere questo obiettivo».