Insieme, con un tocco di rosso, per dire no alla violenza sulle donne

Scarpe rosse contro al violenza sulle donne

Venerdì 19 maggio, Cantello si riempirà di scarpe rosse per dire No alla violenza sulle donne.

Nel primo giorno della Fiera dell’Asparago, è la Pro loco di Cantello ad invitare donne e uomini, ragazze e ragazzi ad una “sorta di viaggio che – spiega Sonia Broggi, consigliera della Pro loco – vuole dar voce a chi ha provato a scappare da un amore malato ma non ci è riuscita, a chi non ha avuto coraggio, a chi non ha nemmeno pensato di avere una via d’uscita”.

L’appuntamento è alle 21 al Palatenda di Via Collodi con lo spettacolo teatrale “Ferite a morte” tratto dall’omonimo libro di Serena Dandini. Storie di donne della nostra epoca, tutte diverse tra loro ma con una cosa in comune.

A far da cornice alla serata una mostra artistico-culturale sul femminicidio e sul maltrattamento della donna, curata dal progetto “Seguendo il filo di Arianna” e “Donne al muro”.

E per concludere un flashmob per dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata ascoltata poco, con la speranza di infondere coraggio a chi può fare ancora in tempo a salvarsi.

Gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare qualcosa di rosso.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO