Internet in una parola

Futuro, passato, opportunità, libertà. Tanto per citare le prime quattro.

Come la definireste voi Internet? Mica facile dirlo con una sola parola. Infatti a qualcuno servono frasi meno taglienti per arrivare a esprimere qualcosa di effettivamente complesso. A prestarsi a questa sorta di gioco sono stati i partecipanti dello Study tour che sono andati per qualche giorno nella Silicon Valley all’inizio di aprile.

Ora, in anteprima solo per voi, anticipiamo la comunicazione dell’avvio dei lavori per il film DigitaLife. Questo sarà un progetto partecipato e si comporrà dei video che ci invieranno i cittadini.

Date un occhio al sito, ma soprattutto fatevi avanti per esser tra i protagonisti. Le istruzioni sono facili e le trovate qui.