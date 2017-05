Intervengono per una lite e scoprono un giro di spaccio

hashish cocaina eroina marijuana

Litiga con la compagna, intervengono i carabinieri che scoprono un etto di hashish. I militari di Busto Arsizio hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 60enne residente in città, disoccupato, pregiudicato.

I militari operanti, intervenuti all’interno dell’abitazione dell’uomo per una lite con la propria compagna convivente. Appena entrati hanno percepito un intenso odore di sostanza stupefacente proveniente da uno dei locali dell’appartamento. Una volta riportati alla calma la coppia hanno deciso di procedere con una perquisizione che ha consentito il rinvenimento, all’interno di un mobile della camera da letto, di alcuni panetti di hashish per complessivi 97 grammi e la somma di 930 euro in banconote di diverso taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e’ sottoposto a sequestro mentre il sessantenne è stato processato questa mattina con rito direttissimo.