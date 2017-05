Intolleranze alimentari, un incontro per fare chiarezza

Foto varie

Si chiude con il terzo appuntamento il ciclo di conferenze dedicate alla diffusione dell’informazione sulla sana alimentazione organizzata da “L’albero delle Farfalle” in collaborazione con il Comune di Varese.

Venerdì 5 maggio, dalle ore 21.00 alle 23.00, si parlerà di “Intolleranze alimentari – un approccio teorico e pratico per fare chiarezza”. L’evento si svolgerà nel Salone Estense in Via Luigi Sacco 3 di Varese.

Il relatore sarà il Dott. Alessandro Scorba, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria: alberodellefarfalleasd@gmail.com – cel. 3336759369