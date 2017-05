Karate: 8 medaglie per il Bu Do Kan all’8° meeting europeo dei ragazzi

Budokan Busto Arsizio

Si è appena svolto a Ferrara l’ “8° meeting europeo dei ragazzi” , manifestazione internazionale di Karate dedicata ai ragazzi dai 10 ai 16 anni dal grado di cintura verde a quello di cintura nera.

All’evento hanno partecipato 850 ragazzi, italiani e di altre nazioni, impegnati in gare di kata (forma) individuali e a squadre.

Il team della Bu Do Kan di Busto, composto da cinquanta persone tra atleti, allenatori e genitori, ha ottenuto in totale ben 8 medaglie: 3 ori, 1 argento e 4 bronzi.

«tutti sono stati bravissimi – ha detto il maestro Giorgio Gazich – anche i più piccoli che per la prima volta si sono cimentati in una gara di così alto livello. Al di là delle vittorie, è stata senz’altro un’esperienza straordinariamente utile per la crescita personale di ciascuno di loro, ee per la società sportiva è stato una trasferta all’insegna dell’entusiasmo, dell’allegria e delle voglia di stare insieme facendo gruppo per una causa comune».

BUDOKAN: PARTECIPANTI E VINCITORI

Hanno vinto la medaglia d’oro nella gara di kata individuale: Andrea Lombardi, cintura blu, fascia b ( 2003 – 2004 – 2005); Elisa Zaffino, cintura marrone, fascia b ( 2003 – 2004 – 2005), Sofia Ferrario, cintura marrone fascia c ( 2001 2002)

Hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara di kata individuale: Greta Mora, cintura blu, fascia a (2006 – 2007); Petra Grasselli, cintura verde, fascia b (2003 – 2004 – 2005), Sofia Bonacorsi, cintura marrone, fascia b ( 2003 – 2004 – 2005).

Nella gara di kata a squadre ha vinto la medaglia d’argento la squadra composta da Elisa Zaffino, Sofia Ferrario, Aurora Scotti, e la medaglia di bronzo la squadra composta da Marco Manzoni, Manuel Panaino, Rocco Tandurella: entrambe le squadre erano nella fascia c (2001 – 2002) categoria cinture marroni/nere.

Ecco i nomi di tutti partecipanti:

Diana Patera, Giulia Fuschetto, Greta Mora, Giulia Toniolo, Alex Tassoni, Sofia Bonacorsi, Lisa Gallazzi, Egle Bai, John Acaro, Sofia Roccamo, Riccardo Toniolo, Carola Cerizza, Petra Grasselli, Elisa Zaffino, Rocco Tandurella, Fabiana Gadaleta, Andrea Lombardi, Jayren Delos, Marco Manzoni, Sofia Ferrario, Aurora Scotti, Nadia Cazzulani, Manuel Panaino