La 38° camminata Alto Verbano: ecco com’è andata

Sono stati quasi 800 gli iscritti alla 38° camminata dell’Alto Verbano tenutasi ieri, domenica 14 maggio nei boschi tra Germignaga e Brezzo di Bedero con molti partecipanti arrivati anche da lontano.

Un successo per gli organizzatori: “Come ogni anno abbiamo cercato di proporre qualcosa di diverso e questa volta l’impegno è stato veramente notevole ma particolarmente gradito: il nuovo percorso si snodava infatti lungo il “sentiero Alto Verbano” recentemente recuperato dalla nostra Associazione con il contributo delle Amministrazioni Comunali di Germignaga e Brezzo di Bedero ed il sostegno economico o fattivo di molte altre Associazioni locali. Il verde e la tranquillità di questi sentieri uniti agli splendidi panorami che si sono potuti gustare una volta terminata la salita hanno letteralmente strabiliato la maggior parte dei partecipanti».

Anche i punti di ristoro previsti sul tracciato e all’arrivo sono stati quest’anno particolarmente graditi e qui il ringraziamento deve necessariamente andare al Bar Damin di Germignaga che ha arricchito e non poco il primo punto con una apprezzatissima sorpresa, il supermercato Coop di Luino che ha offerto in quantità prodotti alimentari di primaria qualità e la Canottieri Germignaga che ha prestato supporto al termine della manifestazione per tutta la squadra organizzativa.

La collaborazione con l’A.V.I.S. di Luino e l’ormai consolidata presenza di un nutrito gruppo di bambini della scuola materna di Germignaga, accompagnati dai propri genitori, hanno ulteriormente colorato con i palloncini il lungo serpentone dei partecipanti che per oltre tre ore sono transitati sul lungolago di Luino e Germignaga.

L’ampia disponibilità di persone messe a disposizione dalla locale Pro Loco, dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile di Germignaga e Castelveccana, Croce Rossa di Luino, nonché da altri volontari che si sono prestati per dare supporto, hanno garantito uno svolgimento in completa sicurezza per tutti i partecipanti.

«Lo scorso anno l’Alto Verbano Germignaga in occasione dei festeggiamenti per il suo trentacinquesimo anno di attività aveva lanciato un allarme per via delle ormai ridotte forze a disposizione a causa anche del mancato ricambio generazionale dell’Associazione: le sinergie avute quest’anno ed un così ampio consenso ottenuto in questa 38a edizione sono una iniezione di adrenalina per tutto il gruppo che oltretutto sta registrando un significativo incremento di nuovi associati, come da tempo non si registrava. Possiamo quindi “guardare avanti” con maggior fiducia e rinnovato entusiasmo iniziando da subito a lavorare per la prossima edizione nella quale non mancheranno novità ed elementi di interesse, come da tradizione».