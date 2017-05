La città di Chiara e Sereni su Rai Uno

Foto varie

Le antiche corti del centro storico, alla ricerca dei luoghi in cui hanno vissuto Piero Chiara e Vittorio Sereni, il lungolago, la gente, le strade e i tetti di una città di frontiera. Nel Caffè di Unomattina è andata in onda la Luino di frontiera e di cultura.

Lo scorso lunedì la città ha accolto la troupe del Caffè di Unomattina di Rai Uno in una di quelle stupende giornate di sole in cui l’aria pare filtrare luce dorata. Il giornalista Yari Selvetella ha visitato la città con la regia di Andrea Vincenzoni per scoprire il suo genio del luogo.

Luino si è presentata con la tranquillità dei giorni che precedono il mercato, quasi in attesa della gioiosa ressa del mercoledì.

Durante il video sono stati intervistati Bambi Lazzati degli Amici di Piero Chiara e Francesco Pellicini, Direttore Artistico del Festival del Teatro e della Comicità.

Nel filmato anche la libreria in cui Piero Chiara e Vittorio Sereni amavano recarsi mensilmente poiché era la sede della redazione della rivista La Rotonda poi Rondò di cui anche loro facevano parte: qui Yari Selvetella ha avuto uno scambio di battute con la proprietaria Manuela Nastro.

Dopo il video, la mattinata è proseguita con un approfondimento riguardante il lago Maggiore, dagli sport praticabili come vela e canottaggio, ai cibi del territorio con la prelibata formaggella del Luinese, i deliziosi mieli, le profumate erbe fini.

