La collezione del museo Laverda è in vendita

Un intero museo in vendita: è la collezione Laverda, messa in vendita attraverso il portale ViaThema.

Il museo (ospitato in Olanda e nato dall’impegno di Cor Dees) viene venduto come un unico lotto. Comprende 81 motocicli, modelli realizzati tra il 1950 e il 2000. Si parte con il primo modello, il 75 Turismo dal valore stimato di 12mila euro e dal 75 Turismo del 1951 donato da Massimo Laverda (5500 euro), si prosegue con vari motocicli degli anni Sessanta e Settanta, tra cui il Laverda 1000 3C Prototipo presentato nel 1971 all’Eicma (stimato 45mila euro). Comprende anche dodici mezzi da competizione, uno dei quali con un valore di 135mila euro. Tra i mezzi più curiosi, anche il sidecar Laverda 750 da corsa.

Al di là delle moto, tra i pezzi pregiati che fanno parte della collezione c’è anche l’antica insegna in marmo dello stabilimento di Breganze: un pezzo da 4 metri e 400 chili di peso che ha dominato l’ingresso della fabbrica dal 1952 al 2000.

La lista completa dei mezzi del museo (in vendita comunque in lotto unico) è disponibile sul portale diViaThema, qui.