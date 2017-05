foto varie di eventi vari

La comunità di Santa Maria Regina di Busto Arsizio, apre i festeggiamenti per i suoi cinquant’anni.

Tra gli eventi da ricordare la fiaccolata di domenica 21 maggio con partenza dalla Parrocchia di San Michele, da cui ha origine la Parrocchia di Santa Maria Regina. A questa camminata sono particolarmente invitate le famiglie con i loro ragazzi, gli anziani testimoni della fondazione della Parrocchia, i gruppi e le associazioni che lavorano con e per le persone portatrici di disabilità. In particolare la Santa Messa delle 10.30 sarà pensata per anziani e disabili.

Un altro momento significativo sarà la Processione con la Statua di Maria, venerdì 26 maggio. Mentre centro della festa sarà la presenza dell’Arcivescovo Angelo Scola alla Santa Messa delle 10.30 di domenica 28 maggio.

Non mancheranno certo momenti di “baldoria”: si inizia sabato 20 maggio con la “silent arena”, musica in cuffia dei Dj dalle 23, ma già dalle 21.30 ci sarà la distribuzione delle cuffie.

Per tutta la durata della festa le serate saranno animate dai tornei di calcio e saranno sempre presenti una mostra di modellismo ferroviario e alcune giostre. Domenica 21 maggio ci sarà una dimostrazione di Hip Hop.

Sabato 27 maggio la serata sarà interamente animate dalla Urlo Band. Domenica 28 invece si parte con lo “Street Food a modo nostro” che durerà tutta la giornata, gli stand offriranno cibo sfizioso e nel pomeriggio la falconeria, un tappa del campionato italiano di Palo della cuccagna, la Balcon Band per finire con i fuochi d’artificio. Ci sarà anche tanto altro: la serata danzante e le Voci del Rosa, la lotteria….

Durante tutta la festa sarà sempre aperto lo stand gastronomico.