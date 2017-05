La Croce Rossa incontra i sindaci del Luinese

Foto varie

La Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa celebra l’8 Maggio di ogni anno la ricorrenza della nascita del suo fondatore Henry Dunant e dei milioni di volontari che da oltre 150 anni hanno scelto di essere vicini ai vulnerabili, in tutto il mondo.

Per trasmettere un messaggio forte e chiaro alla cittadinanza la Croce Rossa Italiana Comitato di Luino, in linea con quanto fatto in tutta Italia, ha incontrato le Amministrazioni comunali dei comuni in cui opera, sia nella Comunità Montana del Piambello sia in quella delle Valli del Verbano. Ai Sindaci è stata consegnata la bandiera della Croce Rossa che è stata poi esposta nel Palazzo comunale.

“La consegna simbolica della Bandiera di Croce Rossa e la sua esposizione nei palazzi comunali è stata un’iniziativa importante per rafforzare ancora di più l’amicizia e la collaborazione con i Consigli Comunali, le Giunte e tutti i Sindaci che hanno accolto con entusiasmo le nostre delegazioni – dichiara soddisfatto Pierfrancesco Buchi Presidente della Croce Rossa di Luino – . È stata un’occasione preziosa per raccontare alle nostre Comunità l’importanza di quello che facciamo: un impegno incessante e spesso silenzioso, un impegno che nasce dal coraggio di agire per combattere le disuguaglianze ed alleviare le sofferenze. Un impegno che fa la differenza per tantissime persone in difficoltà. Siamo una vera forza del cambiamento e lo siamo al fianco di chi con noi condivide la nostra azione.”